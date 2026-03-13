TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Andy Cuadros gana el último duelo de la noche y Miguel Castedo se despide

La jornada del jueves cerró con un intenso Duelo de Voces que definió la última silla disponible. Andy Cuadros logró imponerse, mientras que Miguel Castedo tuvo que despedirse del escenario.

Silvia Sanchez

12/03/2026 23:23

Santa Cruz, Bolivia

La última presentación de la noche del jueves en La Gran Batalla – Duelo de Voces estuvo a cargo de Andy Cuadros, quien interpretó la canción “Y hubo alguien” del cantante Marc Anthony.

Su interpretación fue bien recibida por los jueces, quienes le otorgaron su voto de confianza y decidieron convocar a un Duelo de Voces para definir una de las sillas de la competencia.

“Los jueces hemos decidido Duelo de Voces”, anunció el juez Diego Ríos al llamar al escenario a Miguel Castedo para defender su lugar.

El duelo decisivo

Para el enfrentamiento, ambos participantes debieron interpretar el estribillo de “Yo no sé mañana”, canción popularizada por el cantante Luis Enrique.

Tras escuchar a ambos concursantes, los jueces se reunieron para deliberar y definir quién se quedaría con la silla.

El veredicto final

Finalmente, el juez Tito Larenti anunció el resultado del duelo.

“Quien se queda con la silla después del duelo es Andy Cuadros”, indicó.

Con esta decisión, Miguel Castedo tuvo que despedirse del escenario. El momento fue emotivo, ya que algunos de sus compañeros lo despidieron con abrazos e incluso entre lágrimas.

De esta manera, las 16 sillas del programa quedaron ocupadas, mientras que este viernes continuarán las audiciones en La Gran Batalla – Duelo de Voces, donde nueve nuevos participantes buscarán arrebatar uno de esos lugares en la competencia.

