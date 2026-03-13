Mariam Chambi emocionó con “Disfruto”, pero no logró la silla en Duelo de Voces

Entre las últimas presentaciones de la noche del jueves en La Gran Batalla – Duelo de Voces, fue el turno de subir al escenario de Mariam Chambim, una joven cantante de 17 años proveniente de Tarija.

La participante llevó al escenario la canción “Disfruto”, de la artista mexicana Carla Morrison, interpretándola con una carga de sentimiento que buscó conquistar al jurado.

Evaluación dividida

Los jueces realizaron una evaluación detallada de la presentación y señalaron algunos errores durante la interpretación.

El primero en pronunciarse fue Marco Veizaga, quien destacó la capacidad de la participante para transmitir emociones a través de su voz y decidió darle su voto de confianza.

“Has logrado transportarnos a otro lado, más allá de las desafinaciones, tienes ese sentido de poder transportar con la música a ese momento especial. Para mí sí mereces silla”, expresó.

Sin embargo, Tito Larenti indicó que no percibió lo mismo y decidió no otorgarle su apoyo.

Posteriormente, Alenir Echeverría también dio su veredicto negativo, negando una silla para la participante.

Finalmente, Diego Ríos señaló que, en su criterio, sería injusto quitar la silla a otro concursante, por lo que tampoco respaldó su continuidad.

Despedida del escenario

Tras escuchar el resultado, Mariam Chambim agradeció la oportunidad de presentarse en el programa y se retiró del escenario del reality musical La Gran Batalla – Duelo de Voces, destacando la experiencia vivida en el concurso.

