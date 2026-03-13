Viernes 13: ¿Por qué es considerado un día de mala suerte?

El viernes 13 se ha consolidado como el símbolo máximo de la mala fortuna en diversas culturas, extendiendo su influencia desde Estados Unidos hasta Argentina. Durante el 2026, los supersticiosos enfrentarán este desafío en tres ocasiones, marcando un año cargado de prevención en el calendario.

Las raíces de este temor se hunden profundamente en la tradición cristiana y los relatos bíblicos. La presencia de Judas como el invitado número 13 en la Última Cena y la posterior crucifixión de Jesús un viernes dotaron a esta combinación de una carga negativa persistente.

El esoterismo también refuerza esta creencia mediante símbolos que han sobrevivido a lo largo de los siglos. Mientras que en el tarot la carta 13 representa a la muerte, en la quiniela tradicional este número es sinónimo de "la yeta" o desgracia.

La historia occidental aporta una base fáctica a la leyenda con la caída de los Caballeros Templarios en el siglo XIV. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó redadas masivas que terminaron en torturas y la confiscación de los bienes de esta orden militar.

Los registros literarios franceses del siglo XIII comenzaron a documentar formalmente la carga simbólica de este día. Relatos sobre tragedias familiares asociadas a la fecha ayudaron a divulgar una fama que, con el tiempo, se transformó en un fenómeno mediático global.

Finalmente, la cultura pop del siglo XX terminó de cimentar el terror colectivo a través del cine de género. La saga de películas protagonizadas por Jason Voorhees convirtió al viernes 13 en una marca registrada del horror que todavía resuena en la audiencia actual.

Mira la programación en Red Uno Play