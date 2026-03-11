¿Trabajas largas horas frente a la computadora? Cuidado con estas enfermedades

El sedentarismo prolongado frente a los monitores se ha convertido en un riesgo crítico para la salud de los empleados modernos. Ante esto, especialistas enfatizan que realizar pausas activas cada 50 minutos es vital para mitigar la fatiga y prevenir lesiones crónicas.

La falta de movimiento durante la jornada laboral dispara cuadros de tensión muscular, dolores lumbares y episodios de estrés agudo. Adoptar una postura ergonómica y realizar estiramientos breves permite reactivar la circulación y relajar las articulaciones comprometidas.

Esta advertencia es fundamental tanto para el trabajo presencial como para quienes se desempeñan en la modalidad de teletrabajo. El uso de mobiliario inadecuado y la exposición constante a pantallas sin descansos visuales deterioran rápidamente el bienestar integral.

Foto: Freepik.

Para optimizar el espacio de labores, se sugiere que el borde superior del monitor coincida con la altura de los ojos. Asimismo, es imperativo evitar el uso de sofás o camas como estaciones de trabajo, ya que estas superficies fomentan posturas lesivas.

En el plano psicológico, el fenómeno conocido como "tecnoestrés" surge por la conexión digital ininterrumpida y la falta de límites claros. Los expertos recomiendan establecer horarios estrictos de desconexión para proteger la salud emocional y evitar el aislamiento social.

Finalmente, la organización de un área exclusiva para el trabajo y una hidratación constante potencian la concentración diaria. Integrar estos hábitos sencillos no solo mejora la productividad, sino que garantiza una vida laboral libre de dolencias físicas y mentales.

