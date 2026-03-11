Familia exige justicia por adulto mayor atropellado hace casi tres meses en Cochabamba

Familiares y vecinos del adulto mayor Manuel Abasto Ángulo, de 83 años, realizaron una protesta exigiendo justicia por su muerte luego de que fuera atropellado la madrugada del 22 de diciembre de 2025 en la intersección de la avenida Circunvalación y Beni de la ciudad de Cochabamba.

Los familiares denunciaron que, a casi tres meses del hecho, las personas vinculadas con la camioneta involucrada continúan en la impunidad y no han cumplido con el compromiso de ayudar a la familia con los gastos del sepelio y otros costos derivados del accidente.

La hija de la víctima expresó su indignación y aseguró que los dueños del vehículo prometieron colaborar económicamente tras el fallecimiento de su padre, pero hasta la fecha no han recibido ningún apoyo.

“Este jueves van a entregar la camioneta sin haber resuelto la situación de resarcir los daños. Ellos dijeron que iban a ayudar con los gastos del sepelio y medicamentos, pero no han cumplido”, reclamó.

Según la familia, inicialmente se habló de un compromiso para cubrir gastos por alrededor de 15 mil bolivianos. Sin embargo, aseguran que posteriormente los abogados de los propietarios del vehículo les comunicaron que no recibirían ningún pago.

Los familiares identificaron a los dueños de la camioneta como Richar T. R., y Wilfredo, a quienes pidieron cumplir con lo prometido.

“Quiero que se pongan la mano al pecho y cumplan lo que dijeron el día del entierro de mi padre. Dijeron que iban a ayudar, pero ahora se están lavando las manos”, lamentó la hija del adulto mayor.

Asimismo, denunció que el proceso se ha dilatado y que temen que el caso quede en la impunidad. “Este 22 de marzo se cumplirán tres meses del fallecimiento de mi padre y hasta ahora no hay nada”, señaló.

Los vecinos que acompañaron la protesta exigieron que se investigue el caso y que los responsables del atropello respondan ante la justicia, además de cumplir con el resarcimiento comprometido a la familia de la víctima.



