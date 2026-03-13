TED Cochabamba define posiciones para el debate a la Alcaldía pese a la ausencia de dos fuerzas políticas

En el marco de las Elecciones Subnacionales 2026, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba procedió este jueves 12 de marzo al sorteo de ubicaciones para el foro-debate de candidatos a la Alcaldía del Cercado. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la inasistencia de los representantes de dos organizaciones políticas: APB-Súmate y el PDC.

Sorteo y metodología

A pesar de la ausencia de delegados de estas dos fuerzas, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) determinó continuar con el proceso para no retrasar el cronograma electoral. El presidente del TED Cochabamba, Daniel Quinteros, explicó que la metodología establece el sorteo de oficio en caso de inasistencias.

"Nosotros hacemos las gestiones para que estén presentes los candidatos. La metodología señala que si en el caso que no estén presentes los candidatos en la hora determinada, se va a reorganizar", indicó Quinteros, aclarando que el responsable del SIFDE fue quien extrajo los bolos de ubicación para los ausentes.

Reiteración de invitaciones

Para asegurar la participación democrática en el espacio televisivo del próximo domingo 15 de marzo, el Tribunal enviará notas reiterativas a los candidatos de Súmate y PDC. "Lo que corresponde a este tribunal es girar notas de invitación hacia sus candidatos y hacia estos delegados para que puedan participar", añadió la autoridad electoral.

Así quedaron las posiciones para el debate:

MTS (Movimiento Tercer Sistema) APB-Súmate (Autonomía para Bolivia Súmate) Libre (Libertad y República) Soluciones con Todos Alianza Unidos Por los Pueblos A-UPP Patria Unidos FRI (Frente Revolucionario de Izquierda) PDC (Partido Demócrata Cristiano) Nueva Generación Patriótica-NGP Unidos

