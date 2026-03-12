Bolivia avanza en la apertura del mercado chileno para carne bovina y lácteos

El Gobierno informó que las gestiones para que Chile importe carne de res y leche producidas en Bolivia se encuentran en la fase final, lo que abriría un nuevo mercado para el sector pecuario nacional y ampliaría las oportunidades de exportación.

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, en entrevista con Erbol, señaló que el país vecino podría convertirse en el próximo destino para estos productos bolivianos, tras los avances alcanzados en las gestiones sanitarias y comerciales.

Justiniano explicó que la apertura de nuevos mercados no necesariamente implica aumentar de inmediato los niveles de producción, sino generar más alternativas comerciales para los productores bolivianos, permitiendo dirigir sus ventas hacia destinos que ofrezcan mejores precios.

Las negociaciones para habilitar el mercado chileno cobraron impulso en junio de 2024, cuando Chile publicó una resolución en la cual reconoce a Bolivia como libre de fiebre aftosa con y sin vacunación en el marco de la 91ª sesión general de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

El ministro también recordó que recientemente Paraguay abrió su mercado a la carne bovina boliviana, luego de confirmar que el producto cumple con los requisitos sanitarios exigidos por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal.

La apertura de estos destinos, según la autoridad, fortalece la estrategia de diversificación de mercados para el sector ganadero boliviano y amplía las oportunidades comerciales para los productores del país.

Mira la programación en Red Uno Play