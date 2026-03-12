¿Será posible? Psicólogo descubre cómo 'desenamorarte' de tu ex en 12 minutos

Un profesor de psicología en Nueva York ha desarrollado un método que promete acelerar el proceso de superación tras una ruptura amorosa. La investigación se centra en si es posible entrenar al cerebro para dejar de amar sin depender exclusivamente del paso del tiempo.

El estudio propone un ejercicio diario de solo 12 minutos basado en la visualización neutra de la expareja. Los participantes deben imaginar al otro realizando tareas cotidianas y banales, despojándolo de cualquier carga romántica o melancólica.

La técnica prohíbe el uso de música triste, fotografías o pensamientos hipotéticos sobre lo que pudo haber sido. El objetivo fundamental es reprogramar la percepción del individuo para observar al antiguo compañero como un completo desconocido.

Tras solo dos semanas de práctica, las resonancias magnéticas revelaron una caída del 34 % en la actividad del área tegmental ventral. Este descenso en la zona de recompensa del cerebro es equivalente al proceso de recuperación de una adicción química.

El hallazgo sugiere que el desamor no se supera reprimiendo emociones, sino logrando que el sistema nervioso deje de confundir el apego con la seguridad personal. Cuando el cuerpo recupera la calma de forma autónoma, la obsesión por la otra persona pierde su sustento biológico.

Esta intervención no busca eliminar los recuerdos, sino destruir la fantasía idealizada que mantiene el vínculo afectivo. Al ver la realidad por encima de la ilusión, la mente logra sanar y recuperar su equilibrio emocional.

