¡Alerta viajeros! Estos son tramos carreteros cerrados por derrumbes

Las intensas lluvias registradas en diferentes regiones del país provocaron derrumbes y deslizamientos que dejaron al menos ocho tramos intransitables en la Red Vial Fundamental, informó la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en su reporte de transitabilidad.

La entidad señaló que actualmente supervisa 83 tramos carreteros a nivel nacional, varios de los cuales presentan interrupciones o restricciones debido a los efectos de las precipitaciones que continúan afectando distintas regiones.

Derrumbes y deslizamientos provocados por las precipitaciones afectan carreteras en Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija y La Paz, según reporte de la ABC.

Tramos intransitables

De acuerdo con el informe, las rutas afectadas se encuentran en cuatro departamentos:

Chuquisaca

Puente Río Acero

Santa Cruz

Tarumá – Abapó

Bermejo – La Angostura

San Lorenzo – Salinas

Tarija

Itacuá – La Central

Rotonda 1 – Puente Curuyo

Entre Ríos – Tacuarandí

La Paz

Puente Marumpampa – Calzada

Tramos con desvíos

La ABC también reportó tres rutas habilitadas con desvíos debido a los daños ocasionados por las lluvias:

Pando: Km 185 – La Floresta

Km 185 – La Floresta Pando: Conquista – El Sena

Conquista – El Sena Chuquisaca: Río Acero – Río Bartolo

Restricciones por conflictos sociales

Además, existen dos tramos con restricción vehicular por conflictos sociales:

Beni: Santo Domingo – Monte Grande

Santo Domingo – Monte Grande Cochabamba: Llavini – Bombeo

Trabajos de emergencia

En el departamento de Chuquisaca, un derrumbe registrado en el sector Abra de Bartolo obligó a suspender la circulación en el tramo El Salto – Monteagudo. Personal técnico y maquinaria pesada trabajan en el lugar para restablecer el tránsito.

La ABC informó que mantiene equipos de emergencia desplegados en diferentes puntos del país, y puedes realizar las consultas en tiempo real a través de la página https://transitabilidad.abc.gob.bo/

Mira la programación en Red Uno Play