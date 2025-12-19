¿Planea viajar? Tome en cuenta los bloqueos y restricciones; revise el estado de las vías

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un reporte de emergencia advirtiendo que la transitabilidad en la Red Vial Fundamental (RVF) se encuentra seriamente afectada debido a bloqueos y conflictos en distintos puntos del país. Con el fin de evitar que los viajeros queden varados, la institución instó a la población a utilizar sus herramientas digitales de monitoreo.

Reporte de situación: 24 eventos activos

Según el último corte actualizado a las 16:20 de este viernes, se registran un total de 24 eventos que interrumpen o dificultan el tráfico normal en las carreteras nacionales:

14 puntos de conflicto (bloqueos).

5 tramos con restricción y 1 con restricción especial.

3 rutas con desvíos habilitados.

1 tramo declarado "No Transitable".

La Paz se consolida como el departamento más afectado con 12 eventos registrados, seguido de reportes de bloqueos en las regiones de Chuquisaca y Tarija.

¿Dónde consultar el estado de las rutas?

Para garantizar la seguridad de los usuarios, la ABC recordó que está disponible la plataforma oficial de transitabilidad, la cual muestra en tiempo real qué carreteras están expeditas y cuáles presentan problemas:

Portal de Transitabilidad: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

Las autoridades recomiendan encarecidamente verificar el estado de la vía antes de iniciar cualquier viaje o acudir a las terminales terrestres, ya que la situación de los conflictos es dinámica y puede cambiar en cuestión de minutos. La ABC aseguró que continuará informando oportunamente a través de sus canales digitales oficiales conforme evolucionen los puntos de bloqueo.

Mira la programación en Red Uno Play