Tras la pérdida de plataforma registrada en el sector de Chorro Viejo, ruta hacia los valles cruceños, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció que habilitará una vía alterna provisional para el paso seguro de vehículos y personas a partir del sábado 20 de diciembre.

Para ejecutar los trabajos de emergencia, la entidad estatal determinó el cierre temporal del tránsito en el sector afectado.

El gerente regional de la ABC Santa Cruz, Miguel Ángel Rojas, informó que maquinaria pesada ya opera en la zona para la habilitación del desvío.

“Tenemos retroexcavadoras trabajando con la finalidad de habilitar un camino alterno, a un lado de la vía afectada, que permitirá el paso de vehículos y personas”, explicó Rojas, al precisar que los trabajos concluirán aproximadamente a las 14:00 del sábado.

El incidente se produjo la madrugada de este viernes, cuando las aguas del río socavaron el pie del talud, provocando la pérdida de cerca de 300 metros de la plataforma y la interrupción de la conexión vial entre los valles cruceños y la ciudad de Santa Cruz.

Como medida de seguridad, la ABC dispuso el corte total del tránsito para permitir el ingreso de maquinaria pesada y el inicio de las labores de estabilización y limpieza de la carretera.

El cierre temporal del tráfico vehicular rige en el tramo La Angostura–Samipata, subtramo Bermejo–La Angostura, específicamente en el sector de Chorro Viejo, desde las 09:00 de este viernes hasta las 14:00 del sábado 20 de diciembre.

Finalmente, Rojas informó que la ABC gestiona recursos económicos de emergencia para ejecutar trabajos integrales en la zona, que incluyen movimientos de tierra y la implementación de sistemas de drenaje, como medida preventiva ante posibles eventos climáticos durante la temporada de lluvias.

