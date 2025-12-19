La carretera que conecta a los Valles cruceños con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra quedó completamente cortada este viernes, tras el hundimiento de la plataforma vial en la zona de Chorro Viejo, entre las comunidades de Bermejo y La Angostura. El derrumbe, ocurrido en la madrugada, provocó el deslizamiento de más de un kilómetro de la vía, dejándola intransitable para todo tipo de vehículos.

El colapso afectó a la antigua carretera Santa Cruz–Cochabamba, una ruta clave para el transporte de pasajeros y carga. En el lugar permanecen varados buses, camiones, transporte público y vehículos particulares, a la espera de una solución que permita restablecer el tránsito.

Ante la falta de paso vehicular, algunas personas optaron por cruzar a pie, exponiéndose a un alto riesgo. En videos que llegaron a la mesa de redacción de Red Uno Digital se observa a pasajeros atravesando el deslizamiento cargados con maletas, incluso con niños, avanzando con extrema precaución sobre una plataforma inestable y erosionada por las lluvias.

La situación genera preocupación, ya que el derrumbe no solo impide el tránsito, sino que pone en peligro la integridad de quienes intentan cruzar. Vecinos y transportistas advierten que no se trata de un daño menor, sino de un colapso estructural que requiere intervención inmediata de las autoridades competentes.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play