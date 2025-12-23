La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) inició trabajos de ensanche de vía y conformación de capa base en el sector de Chorro Viejo, en los valles cruceños, con el objetivo de restablecer una circulación segura tras el colapso parcial de la carretera.

Las labores incluyen el ensanche de la plataforma sobre talud en corte y la colocación de capa base para la rodadura, acciones consideradas fundamentales para mejorar la estabilidad y seguridad de la vía en este tramo crítico.

De manera complementaria, la ABC ejecutó la instalación de 10 metros lineales de alcantarilla de chapa tipo ARMCO, con un diámetro de 1,60 metros, para optimizar el drenaje de aguas pluviales y prevenir nuevos daños en la plataforma.

La semana pasada, este sector sufrió la pérdida de la vía, luego de que el río socavara la base de la plataforma, provocando el derrumbe de la carretera principal. Ante esta situación, la ABC ejecutó acciones inmediatas para habilitar un paso provisional y permitir la circulación del transporte.

La entidad caminera destacó que esta vía es de alta importancia estratégica, ya que forma parte de la carretera antigua que conecta Cochabamba con Santa Cruz, utilizada para el traslado de alimentos y productos que ingresan y salen de los valles cruceños.

Finalmente, la ABC reafirmó su compromiso de garantizar condiciones de tránsito seguras y eficientes en la Red Vial Fundamental, contribuyendo al desarrollo económico y a la integración regional.

