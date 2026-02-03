TEMAS DE HOY:
Comunidad

Vehículo arde en llamas y paraliza el tráfico en ruta a San Ignacio de Velasco

En videos grabados por personas que se encontraban en el lugar se observa a la camioneta completamente envuelta en llamas, mientras que a pocos metros otros vehículos permanecen detenidos y sus ocupantes observan con asombro la escena.

Charles Muñoz Flores

03/02/2026 12:46

Vehículo arde en llamas y paraliza el tráfico en ruta a San Ignacio de Velasco. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un vehículo de color blanco se incendió la mañana de este martes en inmediaciones del basurero municipal de Concepción, sobre la carretera que conecta con San Ignacio de Velasco, generando momentos de tensión entre los conductores que transitaban por la zona.

El fuego consumió rápidamente el motorizado, obligando a paralizar el tráfico de forma momentánea por razones de seguridad. Testigos señalaron que existía el temor de que el vehículo pudiera explotar, por lo que varios conductores optaron por mantenerse a distancia.

En videos grabados por personas que se encontraban en el lugar se observa a la camioneta completamente envuelta en llamas, mientras que a pocos metros otros vehículos permanecen detenidos y sus ocupantes observan con asombro la escena. En el otro extremo de la vía, un motociclista y un hombre registraban el hecho con sus teléfonos móviles.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, así como la identidad del propietario del vehículo afectado. Se espera que la Policía brinde un informe oficial en las próximas horas para esclarecer lo ocurrido.

No se reportaron heridos de manera preliminar, aunque el incidente generó gran preocupación entre los viajeros que circulaban por esta ruta interprovincial.

A continuación, el video:

 

 

