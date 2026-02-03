Encapuchados acribillan a un hombre en el Trópico de Cochabamba

La violencia volvió a golpear al trópico cochabambino la tarde de ayer, lunes, cuando sujetos encapuchados atacaron a tiros a un hombre que posteriormente fue identificado como Rubén López Quiroz.

El hecho ocurrió en la zona de Valle Sajta, donde, según reportes preliminares de testigos, los agresores llegaron al lugar y abrieron fuego antes de darse a la fuga. La víctima perdió la vida en el sitio.

Hasta el momento, la Policía no ha emitido un informe oficial en el que detalle las circunstancias del crimen ni el posible móvil.

De acuerdo con antecedentes policiales citados en reportes previos, Rubén López Quiroz estaría relacionado con delitos como portación de armas, narcotráfico y secuestro. Sin embargo, las autoridades aún no han establecido si el ataque está directamente vinculado con estos antecedentes.

Mientras tanto, la Policía anunció que se encuentra recopilando información y tomando declaraciones para esclarecer el caso, en medio de la preocupación de los pobladores de la región por la creciente violencia.

