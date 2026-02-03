Rafael “El Adivino” entrevista a Julio César Cortez durante su participación en El Mañanero

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por Nueva Generación Patriótica (NGP), Julio César Cortez, se sumó de manera distendida a la dinámica del personaje, asumiendo el rol de “adivinador”, en una puesta en escena que generó momentos de humor y cercanía con la audiencia, en medio de la entrevista.

El segmento forma parte del espacio habitual, en el que Rafael “El Adivino” interactúa con figuras públicas y candidatos que visitan el set de Red Uno, combinando sátira y actualidad política.

La participación se dio tras la entrevista en la que el candidato expuso sus principales propuestas para el departamento, vinculadas al desarrollo productivo, la infraestructura y la autonomía regional.

