TEMAS DE HOY:
Nabor López secuestro Violación

26ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Rafael “El Adivino” entrevista a Julio César Cortez durante su participación en El Mañanero

La participación se dio tras la entrevista en la que el candidato expuso sus principales propuestas para el departamento, vinculadas al desarrollo productivo, la infraestructura y la autonomía regional.

Miguel Ángel Roca Villamontes

03/02/2026 10:31

Julio César Cortez. Foto Red Uno

Escuchar esta nota

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por Nueva Generación Patriótica (NGP), Julio César Cortez, se sumó de manera distendida a la dinámica del personaje, asumiendo el rol de “adivinador”, en una puesta en escena que generó momentos de humor y cercanía con la audiencia, en medio de la entrevista.

El segmento forma parte del espacio habitual, en el que Rafael “El Adivino” interactúa con figuras públicas y candidatos que visitan el set de Red Uno, combinando sátira y actualidad política.

La participación se dio tras la entrevista en la que el candidato expuso sus principales propuestas para el departamento, vinculadas al desarrollo productivo, la infraestructura y la autonomía regional.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD