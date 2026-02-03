Julio César Cortez propone tres ejes para el desarrollo de Santa Cruz

Julio César Cortez, candidato a la Gobernación de Santa Cruz por Nueva Generación Patriótica (NGP), presentó una propuesta basada en tres acciones centrales que, según afirmó, permitirán encaminar al departamento por la ruta del desarrollo, con una autonomía plena orientada a consolidar el denominado “confederalismo”.

De acuerdo con Cortez, su plan se estructura en el fortalecimiento industrial, el desarrollo de la infraestructura carretera y la consolidación de los servicios que presta Santa Cruz al resto de Bolivia y Sudamérica, como agua, electricidad, alimentos, salud y educación.

En materia vial, el candidato anunció la construcción de 2.331 kilómetros de carreteras, financiadas mediante programas financieros internacionales y una nueva ley de alianza público-privada (APP). Estas vías, explicó, permitirán unir los sectores productivos con el anillo metropolitano para mejorar la fluidez y competitividad de la producción cruceña.

En el ámbito presupuestario, Cortez señaló que exigirá al Gobierno central mayores atribuciones para el departamento, con el objetivo de resolver problemas estructurales en salud, educación y seguridad ciudadana.

“Que el Gobierno nos dé las atribuciones como regiones y no tengamos que estar mendigando nuestro propio dinero. Para mí, lo primero es el pacto social: pedir lo que tenemos que atender y no decidir desde el centralismo cómo resolver nuestra salud”, afirmó.

Respecto al sistema de salud, cuestionó la existencia de una normativa que, según indicó, impide la construcción de hospitales de tercer nivel en provincias con menos de 500.000 habitantes, lo que provoca la centralización de la atención médica en el área metropolitana.

“La Gobernación debe hacer más que administrar planillas de sueldos. El gobernador puede exigir cambios de leyes y hay que hacerlo sin generar conflicto”, sostuvo.

Finalmente, Cortez destacó la vocación industrial del departamento y propuso la construcción de tres parques industriales en El Carmen, Tres Cruces y Abapó. En estos complejos, dijo, se generará energía, se producirán combustibles y se purificarán aguas para beneficio de las provincias.

En ese marco, afirmó que uno de los proyectos apunta a la producción de diésel HVO, elaborado a partir de aceites de origen agrícola combinados con hidrógeno blanco. “Sin subvención, el litro costará Bs 5,20”, concluyó.

