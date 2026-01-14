TEMAS DE HOY:
Subnacionales 2026: Chi Hyun Chung presenta siete propuestas rumbo a la Gobernación de Santa Cruz

Chi Hyun Chung busca gobernar Santa Cruz con un modelo autosustentable, promoviendo infraestructura, energía nuclear y salud digitalizada.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/01/2026 21:20

Chi Hyun Chung, candidato a la Gobernación
Santa Cruz, Bolivia

Chi Hyun Chung oficializó su candidatura a la Gobernación de Santa Cruz y presentó en Uno Decide sus principales propuestas, con las que busca convertirse en la primera autoridad departamental en las próximas elecciones.

El candidato, médico, pastor y empresario de 55 años, casado y padre de cuatro hijos, aseguró que su intención es gobernar el departamento con autonomía y decisiones propias.

“Quiero ser gobernador de Santa Cruz no para pedir, sino para tomar las decisiones; no para ser dependiente, sino para ser autosustentado”, afirmó.

Durante su exposición, Chi Hyun Chung detalló siete propuestas centrales. En primer lugar, planteó la autonomía con un enfoque federalista. En segundo lugar, señaló que es necesario “desarrollar la conectividad desde el norte al sur y del este al oeste” para fortalecer la infraestructura del departamento.

Entre sus propuestas también destacó la energía eléctrica nuclear como una alternativa para garantizar el desarrollo energético y el impulso a la industria cruceña, especialmente el sector automotriz. “Ya tenemos contacto internacional para fabricar los vehículos eléctricos cruceños”, indicó.

Finalmente, el candidato habló sobre la salud y la seguridad. “Vamos a trabajar para tener salud universal digitalizada y policía departamental, para promover la seguridad en nuestro departamento”, dijo. Además, enfatizó la importancia de fortalecer la economía local: “Si exportamos más e importamos menos, vamos a tener prosperidad”.

