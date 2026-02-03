TEMAS DE HOY:
robo restaurante Biocidio Joven agredido

Policial

Reportan un atraco en un surtidor en el municipio de Cotoca

El violento hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad. Se aguarda el informe policial. 

Naira Menacho

02/02/2026 23:00

La noche de este lunes 2 de febrero se reportó un atraco en un surtidor en Cotoca. El violento hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad.

En las imágenes se puede ver cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el surtidor e interceptaron a uno de los encargados de la bomba para arrebatarle el dinero.

Los delincuentes, luego de haber perpetrado el robo, huyen en la motocicleta.

Se espera el informe oficial de la Policía.

NOTICIA EN DESARROLLO ...

 

