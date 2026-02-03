Reportan un atraco en un surtidor en el municipio de Cotoca

La noche de este lunes 2 de febrero se reportó un atraco en un surtidor en Cotoca. El violento hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad.

En las imágenes se puede ver cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el surtidor e interceptaron a uno de los encargados de la bomba para arrebatarle el dinero.

Los delincuentes, luego de haber perpetrado el robo, huyen en la motocicleta.

Se espera el informe oficial de la Policía.

NOTICIA EN DESARROLLO ...

