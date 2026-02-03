Familia de mujer atropellada pide al chofer que se entregue

En la mañana de este lunes, una mujer identificada como Isidora, de 76 años, en la zona de la exfábrica Saiden, en la ciudad de La Paz, fue atropellada y abandonada sobre la vía sin señales de vida, donde el conductor se dio a la fuga.

La familia doliente pide al autor de este hecho entregarse y a la policía esclarecer las circunstancias del hecho por la demora en la atención; denunciaron que la señora se encontraba más de hora y media sin el auxilio respectivo.

“Pedimos justicia para mi tía y también pedimos a esta persona que ha atropellado que se entregue, por favor, porque él debe tener familia; tenemos algunas imágenes para recabar la información”, declaró familiar de Isidora.

La mujer salió de su domicilio a botar la basura y a pasear a su mascota y en ese momento fue embestida por un vehículo. La policía continúa con la investigación para dar con el autor del hecho de tránsito.

Mira la programación en Red Uno Play