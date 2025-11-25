TEMAS DE HOY:
menores abusados por su padrastro Abuso sexual a menores Abuso a menor

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Video: ¡Terrible! Cuatro muertos y seis heridos tras el choque violento de una patrulla contra un vehículo

Una patrulla de la Guardia Nacional de México, atendiendo una emergencia, terminó provocando otro terrible accidente. En las imágenes se observa el impacto entre ambos vehículos.

Jhovana Cahuasa

25/11/2025 11:46

Escuchar esta nota

Un operativo de emergencia terminó en tragedia en Zamora, Michoacán, donde fallecieron cuatro personas, incluidos dos menores, y seis oficiales resultaron lesionados.

De acuerdo con información preliminar, la patrulla de la Guardia Nacional acudió para atender una emergencia, pero durante el operativo se desató un accidente que provocó múltiples víctimas. Entre los fallecidos se encuentran dos menores, mientras que las otras dos personas adultas perdieron la vida en el lugar.

Seis elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados y fueron trasladados a hospitales cercanos, donde reciben atención médica. Las autoridades aún investigan las causas exactas del incidente y evalúan los procedimientos que se siguieron durante la intervención.

El suceso ha generado conmoción entre los habitantes de Zamora, quienes piden a las autoridades esclarecer los hechos y asumir responsabilidades por el trágico desenlace.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD