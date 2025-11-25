Video: ¡Terrible! Cuatro muertos y seis heridos tras el choque violento de una patrulla contra un vehículo

Un operativo de emergencia terminó en tragedia en Zamora, Michoacán, donde fallecieron cuatro personas, incluidos dos menores, y seis oficiales resultaron lesionados.

De acuerdo con información preliminar, la patrulla de la Guardia Nacional acudió para atender una emergencia, pero durante el operativo se desató un accidente que provocó múltiples víctimas. Entre los fallecidos se encuentran dos menores, mientras que las otras dos personas adultas perdieron la vida en el lugar.

Seis elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados y fueron trasladados a hospitales cercanos, donde reciben atención médica. Las autoridades aún investigan las causas exactas del incidente y evalúan los procedimientos que se siguieron durante la intervención.

El suceso ha generado conmoción entre los habitantes de Zamora, quienes piden a las autoridades esclarecer los hechos y asumir responsabilidades por el trágico desenlace.

