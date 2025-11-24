Israel mata a cuatro palestinos en ataques en el norte y sur de Gaza pese al alto el fuego

Gaza, 24 nov (EFE)

Cuatro palestinos fallecieron este lunes en la Franja de Gaza en dos ataques diferentes del Ejército israelí, lo que aumentó al menos a 343 los gazatíes muertos pese al alto el fuego del 10 de octubre, según fuentes médicas del enclave.

Dos jóvenes murieron en un ataque con drones israelíes contra una aglomeración de personas en la zona de Bani Suheila, al este de Jan Younis (sur), mientras que una tercera persona resultó herida, confirmó a EFE un funcionario del Hospital Naser y la Defensa Civil.

En el norte, en el barrio de Tuffah de la ciudad de Gaza, otros dos palestinos murieron por disparos tras ser atacados por las fuerzas israelíes estacionadas al este de la ciudad, según una fuente del Hospital Al Ahli y un portavoz de la Defensa Civil.

Con sus muertes, y según los últimos datos de ayer del Ministerio de Sanidad, son al menos 343 los gazatíes muertos por fuego israelí pese al alto el fuego, entre ellos más de 60 menores de edad, de acuerdo con UNICEF.

Además, en estos 44 días, Israel ha herido a otras 870 personas, en un enclave convertido en escombros por dos años de ofensiva bélica donde tan solo 18 de sus 36 hospitales funcionan parcialmente, junto a otra decena de hospitales de campaña.

El pasado sábado 22 de noviembre, Israel mató al menos a 22 gazatíes e hirió a más de 80 tras bombardear el enclave después de que, supuestamente, un combatiente de Hamás cruzara la línea amarilla y atacara a los soldados.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se replegaron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y la divisoria de Gaza con Israel y con Egipto, Israel controla aún militarmente más del 50 % de la extensión del enclave. EFE

aa-pms/ah

