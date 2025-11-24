El músico Donald Glover reveló que sufrió un derrame cerebral que le obligó a cancelar su gira

Nueva York, 24 nov (EFE)

El actor y músico Donald Glover aseguró este fin de semana en un concierto en Los Ángeles que sufrió un derrame cerebral y otros problemas de salud el año pasado que le obligaron a abandonar su gira mundial en 2024, señala el diario The New York Times.

Glover, ganador de cinco premios Grammy y popularmente conocido por su álter ego Childish Gambino y el tema 'This is America', hizo pública esta información durante un concierto en el festival de música Camp Flog Gnaw.

El músico, que también tiene una amplia carrera en el mundo de la televisión, canceló en 2024 la gira mundial de su último disco aludiendo cuestiones de salud, pero sin ofrecer más detalle.

"No veía bien, así que cuando fuimos a Houston, fui al hospital y el médico me dijo: 'Tuviste un derrame cerebral'". Posteriormente, los médicos descubrieron un "aujero" en su corazón, dijo Glover, y se sometió a dos cirugías para tratar el problema.

"Tenía un dolor de cabeza muy fuerte en Luisiana, e igualmente fui al concierto", dijo Glover al público, refiriéndose a un concierto en 2024, según recoge el diario estadounidense a partir de videos de asistentes al concierto y difundidos en redes sociales.

Glover dijo que necesitó cirugía y tiempo para recuperarse, aunque se negó a revelar detalles más específicos. "Mi camino hacia la recuperación es algo que debo afrontar seriamente", dijo.

“Todos tenemos dos vidas, y la segunda vida comienza cuando te das cuenta de que tienes una”, les dijo a sus fans en Los Ángeles. “Deberías vivir la vida como quieras. Solo puede mejorar”, señaló. EFE

csr/rml

Mira la programación en Red Uno Play