El último mensaje que una youtuber dedicó a su madre antes de morir

Las autoridades de Hyderabad mantienen abierta la investigación por la muerte de la influencer india Bonu Komali, de 21 años, cuyo fallecimiento ha generado conmoción y debate en redes sociales.

La joven estudiante universitaria fue reportada como desaparecida antes de ser hallada sin vida en el departamento donde residía sola desde hacía aproximadamente 11 meses. Su familia vive en Visakhapatnam, ciudad desde la cual seguían con preocupación la falta de contacto.

El diario hallado en el apartamento

Uno de los elementos clave dentro de la investigación es un diario personal encontrado en el lugar. Según reportes preliminares difundidos por la policía local, el cuaderno contenía reflexiones escritas pocas horas antes del fallecimiento.

En uno de los fragmentos, la joven expresaba temores y dudas vinculadas a una ruptura sentimental:

“Tengo miedo de seguir adelante porque ¿y si regresa? Sé que debería dejarlo ir, sé que no es mío, sé que ni siquiera intenta quedarse”.

Las autoridades analizan estos escritos como parte del contexto emocional previo al hecho, aunque recalcaron que la investigación sigue en curso y que se están recopilando más elementos probatorios.

Relación sentimental bajo análisis

Fuentes policiales indicaron que Komali mantenía una relación desde hacía aproximadamente tres años con un ingeniero de software de 27 años, también creador de contenido digital.

Si bien la pareja ya no estaba junta al momento del fallecimiento, los investigadores reconstruyen la cronología de los últimos días y toman declaraciones a personas cercanas para determinar si existieron factores adicionales.

Llamado a evitar especulaciones

La policía de Hyderabad pidió prudencia mientras se desarrollan las diligencias correspondientes y reiteró que el caso continúa bajo investigación formal.

El suceso ha abierto un debate en redes sociales sobre salud mental, presión emocional y el impacto de las relaciones sentimentales en jóvenes universitarios que viven lejos de su entorno familiar.

