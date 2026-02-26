Millones a cambio de piedad: así negoció la familia del Mencho con la justicia de EE.UU.

Al menos seis familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pactaron con autoridades de Estados Unidos la entrega de 6 mil 299 millones 750 mil dólares como parte de sus procesos judiciales por narcotráfico y lavado de dinero.

La cifra —equivalente a más de 108 mil millones de pesos mexicanos— supera el valor de algunas grandes empresas mexicanas. Sin embargo, más allá del dinero, la estrategia incluyó un componente emocional: decenas de cartas enviadas a los jueces en las que familiares, amigos e incluso religiosos describieron a los acusados como personas de fe, solidarias y arrepentidas.

La estirpe procesada

Entre los señalados figuran:

Rubén Oseguera González, El Menchito

Jessica Johanna Oseguera González

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, El Guacho

Gerardo González Valencia

José González Valencia

Abigael González Valencia

Estos últimos vinculados al brazo financiero conocido como Los Cuinis.

Según expedientes judiciales revisados por el diario MILENIO, los familiares enfrentaron cargos por conspiración para distribuir drogas, uso ilegal de armas y lavado de dinero.

Cartas desesperadas

El caso más emblemático es el de El Menchito, descrito por fiscales como un operador violento que coordinó envíos de toneladas de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Testigos en su juicio federal en Washington lo señalaron por múltiples asesinatos.

A pesar de ello, presentó cartas de familiares y miembros de su comunidad religiosa que aseguraban que había reflexionado sobre su vida y abrazado la fe.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de su hijo menor, quien escribió con letra infantil que casi no había podido convivir con su padre y recordaba como momento especial haber jugado con la tapa de un vaso durante una visita en prisión.

En 2024, la jueza Beryl Howell lo sentenció a cadena perpetua más 30 años adicionales sin posibilidad de libertad condicional.

La arquitecta financiera

Por su parte, Jessica Johanna Oseguera González, conocida como La Negra, fue señalada como pieza clave en la estructura financiera del CJNG. Con estudios universitarios en Guadalajara, registró empresas que, según la acusación, funcionaban como fachada para lavar dinero.

También entregó múltiples cartas de apoyo, incluyendo testimonios de conocidos que la describían como madre dedicada y persona generosa.

En junio de 2021 fue sentenciada a 30 meses de prisión —la pena máxima permitida por el cargo— y obtuvo su libertad en marzo de 2022.

Dinero, fe y estrategia judicial

El acuerdo millonario y la avalancha de cartas reflejan una estrategia legal que combinó la entrega de patrimonio, cooperación judicial y apelaciones emocionales para buscar sentencias menos severas.

El caso expone cómo el aparato judicial estadounidense no solo golpeó la estructura operativa del CJNG, sino también su entramado financiero y familiar, debilitando una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

