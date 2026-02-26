Hace 40 años nació una leyenda: así comenzó Dragon Ball

Un día como hoy, en 1986, se transmitió por primera vez en Japón el anime de Dragon Ball. Sin saberlo, comenzaba una de las franquicias más influyentes y queridas de la cultura pop global.

Basado en el manga de Akira Toriyama, la historia presentó al mundo a un pequeño e inocente Goku que recorría el planeta en busca de las misteriosas esferas del dragón, artefactos capaces de conceder cualquier deseo.

Lo que inició como una aventura con tintes cómicos y artes marciales evolucionó rápidamente en una epopeya de combates, transformaciones legendarias y villanos memorables que redefinieron el género shōnen.

Un universo que no dejó de crecer

Con el paso de los años, la franquicia se expandió con nuevas sagas, películas, videojuegos y continuaciones como Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super, consolidando un fenómeno que atravesó generaciones.

Desde el primer Kamehameha hasta las transformaciones en Super Saiyajin, Dragon Ball no solo marcó la infancia de millones, sino que ayudó a popularizar el anime en América Latina y el resto del mundo.

Más que un anime, un fenómeno cultural

Cuatro décadas después, Dragon Ball sigue vigente en convenciones, plataformas de streaming y en la memoria colectiva de quienes crecieron acompañando las aventuras de Goku y sus amigos.

Hace 40 años comenzó una historia que trascendió pantallas y fronteras. Y para muchos, todavía continúa.

