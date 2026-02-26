TEMAS DE HOY:
Jhonny Fernández Corrupción Audiencia Jhonny Fernández

Internacional

Lo dio en adopción siendo adolescente y el destino los cruzó en un hospital

Holly Shearer tomó la decisión más difícil de su vida siendo adolescente. Dos décadas después, se reencontró con su hijo y descubrieron que habían trabajado en el mismo hospital sin saberlo.

Silvia Sanchez

26/02/2026 13:49

La historia que conmueve: Lo dio en adopción siendo adolescente y el destino los cruzó en un hospital . Imagen captura.
Estados Unidos

A los 15 años, Holly cursaba el quinto mes de embarazo cuando entendió que no podía ofrecerle a su bebé las condiciones que soñaba para él. Vivía en el estado de Utah, y decidió iniciar el proceso de adopción a través de una agencia.

Quería que su hijo —a quien llamó Benjamín— tuviera una familia estable, una casa con patio y todas aquellas oportunidades que ella, en ese momento, no podía garantizarle.

El día que cambió sus vidas

En noviembre de 2001, poco antes del Día de Acción de Gracias, conoció a la pareja que eligió como padres adoptivos: Angela y Brian Hulleberg.

Tras el nacimiento, Holly entregó al bebé en brazos de la pareja. En una fotografía de ese instante, Angela escribió: “Este fue el día más feliz de la vida de Brian y mío”.

Durante los primeros tres años, los padres adoptivos enviaron cartas semanales con fotos y noticias del pequeño. Holly esperaba cada jueves con emoción para verlo crecer a la distancia.

La búsqueda silenciosa

Con el paso del tiempo, el contacto se perdió. Cuando Benjamín cumplió 18 años, quiso encontrar a su madre biológica, pero solo tenía su nombre. Se inscribió en registros de adopción, escribió cartas e incluso se realizó una prueba de ADN.

Sin embargo, fue Holly quien finalmente lo encontró en Facebook cuando él cumplió 20 años.

En su primer mensaje, le escribió:

“Hace 20 años tomé la decisión más difícil de mi vida… Pensé en vos todos los días y finalmente tuve el coraje de mandarte un mensaje”.

El abrazo que esperó dos décadas

Dos días después, se reunieron para cenar junto a Angela y Brian. A los pocos minutos de sentarse, Benjamín entró al lugar, la tocó en el hombro y ambos se fundieron en un abrazo que duró varios minutos.

“Simplemente ocurrió”, recordó Holly.

La increíble coincidencia

Durante la conversación descubrieron algo que los dejó sin palabras: ambos trabajaban desde hacía dos años en el mismo hospital, el St. Mark’s Hospital, ubicado en Salt Lake City.

  • Holly es asistente médica en el Centro de Estudios del Corazón.

  • Benjamín es voluntario en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Sus horarios eran cruzados: cuando ella salía, él entraba. Durante años pudieron coincidir en pasillos, ascensores o el estacionamiento sin saber que eran madre e hijo.

Una historia sin rivalidades

El reencuentro no generó tensiones. Angela expresó públicamente el cariño y respeto que siente por Holly. La madre biológica, por su parte, agradeció a la familia adoptiva por haberle dado a su hijo una vida plena.

Lejos de dividir, la historia sumó. Benjamín no perdió una madre ni reemplazó a otra. Comprendió que su vida estuvo sostenida por el amor de ambas.

Una decisión tomada en la adolescencia encontró, veinte años después, un cierre inesperado: el amor nunca fue ausencia, solo tomó caminos distintos para volver a encontrarse.

