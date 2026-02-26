Asesinato en Cochabamba: El presunto autor era vecino y vivía a una cuadra de la víctima

Un violento hecho de sangre conmocionó a vecinos de Pacata Alta, en la zona norte de Cochabamba. Un hombre de 30 años fue asesinado a balazos dentro de su vivienda y su madre resultó herida, en un crimen cuyo presunto autor era su propio vecino, quien vivía a solo una cuadra del inmueble.

De acuerdo con el informe preliminar de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el hecho se registró cerca de las 23:45, luego de que vecinos alertaran a la Policía tras escuchar varios disparos.

“Escuchamos los tiros y salimos a ver qué pasaba. Son años que ellos viven acá y realmente conocemos al que hizo esto, es vecino colindante, vive a su lado”, relató una vecina consternada.

Según las primeras investigaciones, el presunto autor es un hombre de 45 años que realizaba trabajos de plomería y albañilería en la zona. Incluso habría efectuado trabajos en la vivienda de la víctima, aunque según algunos testimonios en reiteradas ocasiones postergaba las labores encomendadas.

Los vecinos aseguran que conocía de cerca el movimiento familiar y la situación económica del hogar.

El ataque se produjo cuando el sujeto ingresó al inmueble. La madre, de 47 años, fue reducida y resultó herida por arma de fuego. Posteriormente, el agresor disparó contra el hijo, identificado como Brayan, quien falleció tras recibir impactos en el tórax y la cabeza. Una joven de 19 años también fue reducida durante el hecho.

Efectivos policiales llegaron al lugar y lograron aprehender al sospechoso, quien posteriormente se entregó. La Policía maneja al menos dos hipótesis: un posible robo motivado por problemas económicos o conflictos personales previos.

El caso continúa en investigación mientras familiares y vecinos exigen justicia por el crimen que estremeció a toda la zona.

Mira la programación en Red Uno Play