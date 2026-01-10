TEMAS DE HOY:
Atención conductores y comparsas: conoce el recorrido de la primera ‘preca’ cruceña

El centro de Santa Cruz de la Sierra se prepara para vivir la primera precarnavalera 2026. Desde la tarde de este sábado habrá cortes de vías y un recorrido especial para las comparsas.

Silvia Sanchez

10/01/2026 18:54

Santa Cruz, Bolivia

¿Listo para la precarnavalera? 

Este sábado, el centro de Santa Cruz de la Sierra será el escenario de la primera precarnavalera 2026, una fiesta que reunirá a familias, comparsas y bailarines desde las 19:00, en el inicio oficial del Carnaval cruceño.

La expectativa crece entre la población, que se dará cita en la capital cruceña para disfrutar de esta tradicional actividad, que en esta ocasión tendrá temática colonial.

Desde horas de la tarde, varias calles del centro permanecerán cerradas para garantizar el desarrollo del recorrido. Todo el entorno de la plaza principal estará restringido al tránsito vehicular.

Entre las vías afectadas se encuentran:

  • René Moreno y esquina Warnes

  • Buenos Aires y Libertad

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución.

Además, Red Uno transmitirá en vivo este evento para que nadie se pierda el inicio de la fiesta grande del Carnaval 2026.

