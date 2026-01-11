"Se me eriza la piel": El emotivo mensaje de Camila I en la primera 'preca'

El inicio de las precarnavaleras en Santa Cruz no solo fue un espectáculo de color y tradición, sino también un momento de intensa conexión emocional para Camila I. La soberana, que recorrió el centro de la ciudad personificando a la "Diosa Guaraní", se mostró visiblemente conmovida por el masivo recibimiento de la ciudadanía.

Durante el recorrido, escoltada por su comparsa coronadora, los Testarudos, la reina abrió su corazón ante las cámaras de Red Uno, cadena que transmite el evento a todo el país. "Estoy muy agradecida con todos por hacerse presentes. Me invaden las emociones, se me eriza la piel de ver tanta gente. Gracias, qué pueblo más hermoso", expresó la joven soberana.

Una reina cercana a su gente

A medida que avanzaba su imponente carroza, el entusiasmo de Camila crecía, reflejando su deseo de romper el protocolo para estar más cerca de los comparseros y espectadores.

"Voy a mandar un millón de besos más para esta gente tan hermosa que llevo en el corazón. Me dan ganas de llorar de emoción, la verdad es que estoy muy contenta de poder compartir con ellos; quiero bajarme", confesó la soberana.

La soberana cerró con un enérgico grito de alegría que marcó el inicio oficial de la fiesta grande: "¡Fuerza Testarudos y que viva el Carnaval!". Esta es la primera de cuatro jornadas de precarnavaleras que preparan el camino hacia el Gran Corso, consolidando a Camila I como una de las reinas más queridas y carismáticas de los últimos años.

