Espuma, música y tradición: Camila I brilla en el carnaval de calle cruceño

Santa Cruz de la Sierra volvió a vestirse de fiesta y tradición durante la tercera noche precarnavalera, una jornada que apuesta por el llamado “carnaval de calle”, una propuesta que busca rescatar el espíritu del antiguo carnaval cruceño, marcado por las costumbres, los juegos populares y la alegría compartida.

Miles de personas se dieron cita en el centro de la ciudad para ser parte de esta celebración. El recorrido de las fraternidades arrancó poco antes de las 19:00 en la plaza 24 de Septiembre, punto de encuentro donde carros alegóricos, comparsas y grupos de baile se unieron para dar vida a una verdadera fiesta popular.

Foto Red Uno

El momento más esperado de la noche fue el ingreso de la Reina del Carnaval, Camila I, representante de la comparsa coronadora Testarudos, quien deslumbró con su carisma, elegancia y energía, provocando aplausos y ovaciones a su paso.

Entre juegos con espuma, música contagiante y pasos de baile improvisados, los asistentes disfrutaron del desfile de comparsas y grupos participantes, en un ambiente cargado de alegría, tradición y emoción carnavalera.

La tercera precarnavalera fue organizada por la Asociación Cruceña de las Comparsas Carnavaleras (ACCC), con el apoyo del Comité Impulsor del Carnaval, reafirmando el compromiso de mantener viva una de las fiestas más representativas y queridas de Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play