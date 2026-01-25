El 'alcalduli' sigue presente: emotivo homenaje a Percy Fernández en la precarnavalera

El Carnaval de Santa Cruz también fue escenario de la memoria y el homenaje. En el marco de la tercera precarnavalera, y al ritmo de la alegría de los comparseros, no faltaron los tributos a personajes que marcaron la historia de la ciudad, entre ellos uno de los más recordados: el exalcalde Percy Fernández Añez, el querido “alcalduli”.

La Comparsa Coreográfica Expresión Camba fue la encargada de rendir este emotivo homenaje, destacando la figura del exburgomaestre con una representación que llamó la atención del público. Uno de los participantes, con un notable parecido físico, encarnó al exalcalde, despertando aplausos, sonrisas y nostalgia entre los asistentes.

Foto Red Uno

El vestuario de los comparseros estuvo inspirado en la bandera de Santa Cruz, como símbolo de identidad y orgullo, recordando el paso de quien muchos consideran el “mejor alcalde de la ciudad”, no solo por su gestión, sino por su cercanía con la gente y su espíritu festivo.

Percy Fernández Añez, ingeniero civil y político boliviano, dejó un legado imborrable en la capital cruceña y en la historia política del departamento. Su carisma, espontaneidad y frases mediáticas lo convirtieron en un personaje único, cuya huella sigue viva en la memoria colectiva.

A sus 86 años, el “alcalduli” continúa presente en el corazón de los cruceños, demostrando que el Carnaval también es un espacio para recordar, rendir tributo y celebrar a quienes hicieron historia.

