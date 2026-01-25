“Orgullosa de ser cruceña”: Camila I contagia alegría y llama a vivir la fiesta grande

Camila I, Reina del Carnaval Cruceño, se mostró radiante y llena de energía en la última precarnavalera previa al Corso, una noche marcada por la temática Carnaval de Calle, donde la alegría, la tradición y el orgullo cruceño se hicieron sentir en cada paso del recorrido.

A su paso por el circuito, la soberana contagió entusiasmo y emoción, destacando el espíritu festivo de su pueblo. “Muy orgullosa de ser cruceña, realmente es un pueblo hermoso, la alegría de nosotros es inigualable”, expresó Camila I al pasar por el palco de Red Uno, desatando aplausos entre los asistentes.

La Reina resaltó además la participación de comparsas y bailarines, felicitando especialmente a los comparseros que lograron el primer lugar en la casaca tradicional, símbolo del rescate de las raíces del carnaval antiguo.

“Nuestro tema es La Tamborita, en el Carnaval de Calle”, explicó Camila I, reafirmando el compromiso de mantener vivas las tradiciones que identifican al carnaval cruceño.

Finalmente, agradeció el apoyo y la masiva participación de la población, e invitó a todos los cruceños a sumarse a la fiesta grande, con mojazón, espuma y mucha alegría, para vivir intensamente uno de los eventos más emblemáticos de Santa Cruz.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play