TEMAS DE HOY:
Narcomaletas Cenvicruz Alcaldía de Santa Cruz

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Belleza, elegancia y tradición: así brilló la tercera precarnavalera en Santa Cruz

Casacas llamativas, tocados brillantes y comparsas llenas de energía marcaron la tercera precarnavalera del Carnaval Cruceño, vivida bajo la temática “Carnaval de Calle”, como antesala del esperado Corso.

Silvia Sanchez

24/01/2026 22:22

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Belleza, elegancia y alegría se apoderaron del centro de la ciudad durante la tercera precarnavalera del Carnaval de Santa Cruz, una noche que se vivió bajo la temática “Carnaval de Calle” y que reunió a decenas de comparsas decididas a mostrar lo mejor de su preparación.

Las comparsas, todas perfectamente uniformadas, deslumbraron al público con casacas creativas, tocados, brillos y trajes llenos de color y expresión, convirtiendo el recorrido en un verdadero espectáculo visual que capturó miradas y aplausos.

En el desfile participaron niños, jóvenes y adultos, quienes ingresaron con entusiasmo, espuma, mojazón y pasos de baile, demostrando que el Carnaval se vive en familia y se disfruta a cualquier edad.

La tercera precarnavalera no solo fue una fiesta, sino también una muestra del trabajo y la preparación rumbo al Corso del Carnaval Cruceño, una de las citas más esperadas del año, donde la alegría volverá a tomarse las calles de Santa Cruz y se contagiará a propios y visitantes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD