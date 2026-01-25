Belleza, elegancia y tradición: así brilló la tercera precarnavalera en Santa Cruz

Belleza, elegancia y alegría se apoderaron del centro de la ciudad durante la tercera precarnavalera del Carnaval de Santa Cruz, una noche que se vivió bajo la temática “Carnaval de Calle” y que reunió a decenas de comparsas decididas a mostrar lo mejor de su preparación.

Las comparsas, todas perfectamente uniformadas, deslumbraron al público con casacas creativas, tocados, brillos y trajes llenos de color y expresión, convirtiendo el recorrido en un verdadero espectáculo visual que capturó miradas y aplausos.

En el desfile participaron niños, jóvenes y adultos, quienes ingresaron con entusiasmo, espuma, mojazón y pasos de baile, demostrando que el Carnaval se vive en familia y se disfruta a cualquier edad.

La tercera precarnavalera no solo fue una fiesta, sino también una muestra del trabajo y la preparación rumbo al Corso del Carnaval Cruceño, una de las citas más esperadas del año, donde la alegría volverá a tomarse las calles de Santa Cruz y se contagiará a propios y visitantes.

