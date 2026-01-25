Pequeños, felices y carnavaleros: los niños, el alma de la preca cruceña

La tercera precarnavalera del Carnaval en Santa Cruz no solo fue un punto de encuentro para amigos y comparsas, sino también para familias enteras que llegaron al centro cruceño para vivir la fiesta. Entre risas, música y espuma, los niños se convirtieron en el alma de la jornada, contagiando alegría a cada paso de las comparsas.

Bañados en espuma y con sonrisas que lo decían todo, los más pequeños expresaron su emoción por ser parte del “Carnaval de Calle”, una experiencia que muchos vivieron por primera vez. Para varios de ellos, especialmente las niñas, la fiesta despertó grandes sueños: algún día llegar a ser Reina del Carnaval.

“Muy feliz, vine con mi mamá y mi hermano, quisiera ser reina”, contó una de las pequeñas, reflejando la ilusión que el Carnaval despierta desde la infancia.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de juegos con espuma, bailaron al ritmo de la música y aguardaron el paso de las comparsas y grupos participantes, en un ambiente marcado por la alegría, la tradición y el espíritu familiar.

La última precarnavalera se vivió como la antesala del esperado Corso del Carnaval Cruceño, donde se prevé una masiva participación y donde, sin duda, los niños volverán a ser protagonistas de la fiesta más grande de Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play