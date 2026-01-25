Bandera en alto y emoción total: Camila I desata el orgullo cruceño en la tercera 'preca'

Cientos de personas se contagiaron de la energía, alegría y emoción de Camila I, Reina del Carnaval de Santa Cruz, a su paso por el centro de la ciudad durante la tercera precarnavalera, que se vivió bajo la temática “Carnaval de Calle”.

Uno de los momentos más esperados y emotivos de la noche se dio cuando la soberana ondeó la bandera de Santa Cruz, verde, blanco y verde, provocando una explosión de aplausos, gritos y emoción entre los asistentes, que no dudaron en corear con fuerza el tradicional “¡Viva Santa Cruz!”.

Camila I expresó su alegría y orgullo por formar parte de esta importante actividad, representando a la fiesta grande de los cruceños y compartiendo de cerca con la población que se dio cita para vivir el Carnaval en las calles.

Además, la Reina adelantó algunos detalles de lo que será su participación en el Corso del Carnaval Cruceño. Reveló que su traje será fosforescente, mientras que la temática y el carro alegórico se mantienen como una sorpresa, generando aún más expectativa entre los carnavaleros.

La tercera precarnavalera se consolidó así como una verdadera antesala del Corso, donde el orgullo cruceño, la tradición y la alegría se mezclaron en una noche cargada de emoción y fiesta.

Mira la programación en Red Uno Play