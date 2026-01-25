Mitos que cobran vida: La Viudita y el duende sorprendieron en la precarnavalera

La tercera precarnavalera de Santa Cruz no solo estuvo marcada por la música, la espuma y la alegría, sino también por la tradición y el misterio. Algunas comparsas apostaron por rescatar mitos y leyendas del oriente boliviano, llevándolos al corazón del Carnaval de Calle.

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de 'La Viudita', personaje icónico de la tradición popular, quien desfiló acompañada de la figura de un hombre, sorprendiendo y divirtiendo al público a lo largo del recorrido.

Vestida completamente de negro, con faldas largas y un velo que cubría su rostro, 'La Viudita' se robó las miradas y desbordó alegría en medio de la fiesta, demostrando que las leyendas también pueden convivir con el espíritu carnavalero.

Ambos personajes fueron ovacionados a su paso, y muchos asistentes recordaron la historia que rodea a este mítico personaje, transmitida de generación en generación en el oriente del país.

La leyenda cuenta que La Viudita aparecía siempre sola, pasada la medianoche, caminando con pasos suaves por las calles oscuras. Vestía de negro y llevaba un mantón que cubría su rostro, el cual nadie lograba ver. Al encontrarse con algún varón, aceptaba compañía, pero siempre marcaba el rumbo hasta las afueras del poblado. Allí, el supuesto conquistador descubría la verdad: no se trataba de un encuentro romántico, sino de una confusión provocada por el alcohol, despertando en medio del barro y las aguas servidas, mientras La Viudita desaparecía sin dejar rastro.

Así, entre risas, nostalgia y aplausos, el Carnaval de Santa Cruz demostró que también es un espacio para revivir la memoria, las leyendas y la identidad cultural, fusionando tradición y fiesta en una misma celebración.

