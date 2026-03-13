Mario Silva propone farmacia municipal con 50% de descuento

El candidato a la Alcaldía de La Paz por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Mario Silva, presentó sus principales propuestas de campaña, enfocadas en mejorar el acceso a la salud, impulsar la educación técnica, ordenar el transporte y fortalecer la economía de los sectores productivos.

Silva, quien se definió como un “Chukuta de corazón nacido en la Garita de Lima”, aseguró que decidió postularse debido a lo que considera un abandono de la ciudad y las dificultades que enfrentan distintos sectores sociales.

“Quiero ser alcalde por las injusticias que estamos viviendo. Tenemos una ciudad totalmente abandonada, con calles deterioradas, sin mantenimiento y con el turismo descuidado”, afirmó.

Farmacia municipal con medicamentos más baratos

Entre sus propuestas principales, el candidato planteó la creación de una farmacia popular municipal, que permitiría ofrecer medicamentos con descuentos de hasta el 50% para la población.

Según explicó, esta medida buscará aliviar el gasto de las familias paceñas en salud y facilitar el acceso a tratamientos médicos.

Obras viales y ordenamiento del transporte

Uno de los ejes centrales de su propuesta es el ordenamiento del tráfico en la ciudad, para lo cual plantea la construcción de cuatro distribuidores y cuatro viaductos en distintos puntos de La Paz.

Estas obras se ubicarían en zonas con alta congestión vehicular, como la calle 17 de Obrajes, Villa Copacabana y sectores cercanos a la estación central del teleférico.

Silva señaló que estas infraestructuras permitirán reducir las largas filas de vehículos y mejorar la circulación en horas pico.

Silva también anunció que participará en el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral, donde presentará con mayor detalle sus propuestas para el desarrollo de la ciudad.

