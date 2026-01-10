Turistas atrapados en Uyuni fueron rescatados por vuelos chárter del Gobierno

El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía (MTSCFyG) realizó una operación especial para rescatar a turistas que quedaron varados en Uyuni a causa de los bloqueos en carreteras. La iniciativa también busca proteger la imagen turística del país frente a los impactos de las movilizaciones sociales.

Se envían dos vuelos chárter, operados por la Fuerza Aérea Boliviana, con capacidad para 70 pasajeros cada uno. Se calcula que serán trasladadas unas 135 personas extranjeras que habían quedado aisladas por tierra.

“Desde hace días, el Viceministerio de Turismo ha estado en contacto con autoridades municipales y jefes policiales para seguir de cerca la situación de los turistas en Uyuni. Ante el agravamiento de los bloqueos, decidimos iniciar la extracción aérea de los visitantes extranjeros”, explicó la ministra Cinthia Yáñez.

La autoridad lamentó que la situación se haya vuelto tan crítica: “Es triste que hayamos tenido que llegar a este extremo por decisiones de la COB y otros sectores sociales que priorizan el conflicto sobre el diálogo que el gobierno ha mantenido. Esto afecta seriamente la imagen de Bolivia como destino seguro”.

Además, la ministra advirtió que los bloqueos generan pérdidas económicas inmediatas para hoteles, restaurantes, agencias de viaje y operadores turísticos locales, afectando directamente al empleo y los servicios en Uyuni y otras regiones.

Antes de la operación, el MTSCFyG realizó un registro detallado de los turistas en Uyuni, lo que permitió dimensionar la necesidad de dos vuelos para trasladarlos a La Paz de manera rápida y segura.

