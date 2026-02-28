“Está en estado crítico”: niño de 12 años perdió las piernas tras el accidente aéreo

La ministra de Salud, Marcela Flores, actualizó el informe sobre los heridos del siniestro aéreo de ayer en El Alto, confirmando que la cifra de pacientes se ha incrementado durante la madrugada. A los casos registrados inicialmente, se sumaron tres personas internadas en clínicas privadas, ocho oficiales en el hospital Cosmil y cuatro ciudadanos heridos durante los enfrentamientos en el lugar del hecho.

El caso más delicado corresponde a un niño de aproximadamente 12 años, quien se encuentra en estado crítico tras sufrir graves lesiones físicas durante el impacto.

"El que se encuentra más crítico es el niño que sufrió la ablación de miembros inferiores y de los dedos de la mano izquierda", informó la ministra tras visitar los centros médicos.

Debido a la gravedad de su cuadro, el menor fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia durante la noche, donde recibió soporte vital intensivo. "Anoche tuvo la cirugía, recibió tres paquetes de sangre, ha recibido hemocomponentes, plaquetas y plasma; lo están estabilizando y está sedado", detalló la autoridad de Salud.

El drama familiar se profundiza, ya que mientras el menor lucha por su vida, su padre realiza los trámites legales para identificar a los fallecidos. Según la ministra Flores, el progenitor se contactó con los terapistas para conocer la evolución de su hijo antes de trasladarse a la morgue para buscar el cuerpo de la madre del niño.

Por su parte, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se apersonó al Hospital del Norte para brindar acompañamiento integral a la familia afectada. "Nos hemos apersonado a efectos de coadyuvar con las acciones que se requieren para apoyar a la familia y conocer el cuadro clínico de este menor", señaló Cristian Chipana, representante de la institución.

