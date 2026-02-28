Entre lágrimas y papeles: familias aguardan en la morgue por sus seres queridos

Un ambiente de profundo pesar domina las afueras de la Morgue Judicial de La Paz, donde decenas de familias de luto han comenzado a llegar para identificar y reclamar los cuerpos de las víctimas del fatídico accidente aéreo ocurrido ayer en El Elto. Entre sollozos y abrazos, los allegados enfrentan un doble calvario: el dolor de la pérdida y el complejo peregrinaje administrativo para cumplir con los trámites legales de retiro.

“Estamos con dolor por lo que ha pasado ayer; estamos varias familias de luto y queremos saber la causa para el accidente”, manifestó el familiar de uno de los fallecidos visiblemente afectado. La incertidumbre sobre los factores que provocaron el siniestro del Hércules se suma a la angustia de quienes esperan respuestas concretas por parte de las autoridades forenses.

Además de las barreras burocráticas, muchas familias carecen de los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos de traslado y las acciones fúnebres inmediatas. La situación es crítica para quienes provienen de zonas alejadas, pues deben gestionar por cuenta propia el retorno de sus seres queridos en medio de una crisis emocional inesperada.

El Ministerio Público mantiene la custodia de los restos mientras los peritos trabajan en las actas de defunción, proceso que los familiares piden agilizar con urgencia. Por el momento, la vigilia continúa en el recinto médico, donde la exigencia de apoyo de las autoridades marca la jornada de quienes hoy despiden a sus allegados.

