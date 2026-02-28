Atención, usuarios: Mi Teleférico dejará de aceptar billetes serie B y recomienda pagar con tarjeta o QR

La empresa estatal Mi Teleférico anunció este 28 de febrero de 2026 que dejará de recibir en cajas los billetes de Bs 10, 20 y 50 de la serie B, en cumplimiento de la disposición CP8/2026 del Banco Central de Bolivia (BCB). La medida se aplica en las diez líneas operativas y servicios conectados del sistema.

Desde la administración señalaron que la decisión responde a la normativa vigente y busca resguardar el orden y la seguridad en las transacciones dentro del transporte por cable.

“Como empresa estratégica del Estado, damos cumplimiento inmediato a las determinaciones del Banco Central de Bolivia, reafirmando nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y la estabilidad económica del país. En esa línea, seguimos modernizando nuestros servicios para brindar mayores facilidades a nuestros usuarios”, afirmó el gerente ejecutivo, Christian Eduardo Rojas.

Recomiendan pagos digitales

La empresa sugirió a la población utilizar tarjetas de acceso y la aplicación YALA, que permite realizar recargas mediante código QR.

Según la entidad, estos medios continúan plenamente habilitados y buscan facilitar el ingreso al sistema, además de reducir inconvenientes en ventanillas.

