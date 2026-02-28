Ministro de Economía afirmó que billetes y avión siniestrado estaban asegurados

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el material monetario transportado en la aeronave accidentada en la ciudad de El Alto está protegido por seguros contratados tanto por la empresa encargada de su impresión como por la Fuerza Aérea Boliviana.

“Los billetes en el momento del accidente estaban bajo responsabilidad de la empresa que los imprimió, encargada de entregarlos al Banco Central de Bolivia. La forma de compra, en términos técnicos, establece que la posesión se transfiere recién en las puertas del banco central. Hasta ese momento, la empresa que realizó la impresión y el envío es responsable del material monetario”, explicó el ministro durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda.

Asimismo, aclaró que la aeronave siniestrada también cuenta con cobertura aseguradora, garantizando que la fuerza aérea está protegida ante pérdidas materiales.

Explicó que los billetes que se encontraban en el cargamento del avión siniestrado eran cortes de 10, 20 y 50 bolivianos y desmintió versiones que circulaban en redes sociales sobre la existencia de billetes de mayor denominación o usados.

“Lamentablemente, estábamos viendo algunas publicaciones en redes sociales que muestran billetes que ya tienen uso, lo cual es falso, o que serían de cortes mayores, también falso. No hay material monetario de cortes mayores, por lo tanto llevarte un fajo de billetes contra el riesgo de tu seguridad personal tiene un costo”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play