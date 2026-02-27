El ferrobús a la Chiquitanía ya está en marcha: todo lo que debes saber del regreso

Después de seis años de suspensión, el ferrobús que conecta Santa Cruz de la Sierra con Puerto Quijarro volvió a ponerse en marcha este viernes 27 de febrero, partiendo desde la Terminal Bimodal en medio de expectativa y entusiasmo de los pasajeros.

La reactivación del servicio —operado por Ferroviaria Oriental S.A. junto a la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF)— marca el retorno del transporte ferroviario de pasajeros hacia la Chiquitanía, una región clave para el turismo y el comercio en el oriente del país.

Autoridades y representantes destacaron que esta fase inicial permitirá medir la demanda y fortalecer la conexión con distintas poblaciones intermedias.

“Estamos contentos, es un día de alegría. Es un punto de partida para la reactivación económica”, señalaron durante el acto de reinicio.

¿Por qué se suspendió?

El servicio había sido suspendido hace seis años, principalmente por los efectos de la pandemia del Covid-19 y la baja demanda de pasajeros. Ahora, la meta es alcanzar un índice de ocupación de entre el 90% y el 100%.

El ferrobús tiene capacidad para 42 pasajeros y, en esta etapa, operará con frecuencia semanal.

Horarios del ferrobús

Salida desde Santa Cruz: viernes a las 18:00

Retorno desde Puerto Quijarro: domingos a las 16:00

Paradas intermedias

El recorrido incluye las siguientes estaciones:

Cotoca

Pailón

San José de Chiquitos

Chochís

Roboré

Aguas Calientes

Carmen Rivero Torrez

Puerto Suárez

Puerto Quijarro

Tarifas confirmadas

Según datos oficiales, los precios establecidos son:

Hasta San José de Chiquitos: Bs 80

Hasta Roboré: Bs 100

Hasta El Carmen: Bs 110

Hasta Puerto Quijarro: Bs 130

Las autoridades resaltaron que las tarifas buscan ser accesibles para fomentar el turismo interno y dinamizar la economía regional.

El regreso del ferrobús no solo representa la recuperación de un servicio de transporte, sino también la esperanza de revitalizar las provincias chiquitanas, impulsando el comercio, el turismo y la integración del oriente boliviano.

