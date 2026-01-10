Santa Cruz ya vive el Carnaval: Agfocruz llenó de danza y tradición la primera precarnavalera

La primera precarnavalera cultural, organizada por Agfocruz, se llevó a cabo este viernes 9 de enero en la plaza principal 24 de Septiembre, llenando el corazón de Santa Cruz de música, danza y tradición.

El evento reunió a más de 20 ballets folclóricos, academias de danza y agrupaciones culturales, con la participación de alrededor de mil bailarines, quienes realizaron un imponente despliegue coreográfico por las calles céntricas de la ciudad.

“En esta noche tenemos la participación de 20 agrupaciones, cada una con más de 50 bailarines. Estamos hablando de cerca de mil artistas en escena, mostrando ritmos como la chovena, takirari, carnaval y brincao. Es un derroche de alegría, cultura y tradición”, destacó parte de la organización.

La actividad tuvo como principal objetivo revalorizar las expresiones artísticas tradicionales y dar inicio a las celebraciones previas al Carnaval con un fuerte énfasis en la identidad cultural cruceña.

Durante el evento, la Reina de Agfocruz, Dayani Salazar Pérez, saludó al público y celebró la masiva participación.

“Nos encontramos aquí, en la plaza principal 24 de Septiembre, viviendo la primera precarnavalera cultural. Es una noche llena de cultura, bailes y mucha alegría”, expresó la soberana.

La jornada se convirtió en un espectáculo vibrante que marcó el arranque oficial del ambiente precarnavalero, reafirmando que en Santa Cruz el Carnaval no solo se anuncia, se vive.

