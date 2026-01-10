Bloqueos en carreteras: pasajeros deben caminar kilómetros para continuar su viaje

Los bloqueos de carreteras que se registran en el país están obligando a los pasajeros a realizar trasbordos para poder continuar sus viajes. La medida de presión se mantiene este sábado en rechazo al Decreto Supremo 5503.

Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se reportan 56 puntos de bloqueo en diferentes rutas del país, lo que está afectando al transporte interdepartamental.

Uno de los puntos conflictivos se encuentra en el cruce de Tarata, en Cochabamba, sobre la carretera antigua a Santa Cruz. En el lugar se observa una alfombra de piedras y ramas que impiden el paso de los motorizados.

Debido a esta situación, los viajeros se ven obligados a bajar de los vehículos y continuar su trayecto a pie, incluso con niños y equipaje, para luego tomar otro transporte al otro lado del bloqueo. Algunos pasajeros tienen como destino ciudades como Sucre y Potosí.

Los ciudadanos señalan que los trasbordos generan retrasos, cansancio y mayores gastos. Esperan que se tomen decisiones para levantar los bloqueos y normalizar la circulación en las carreteras.



