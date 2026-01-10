Mapa de transitabilidad: 56 bloqueos se registran este sábado, según la ABC

Bolivia atraviesa este sábado otra jornada de conflictos sociales, marcada por un incremento sostenido de los bloqueos de carreteras en rechazo al Decreto Supremo 5503. Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el país registra entre 56 de bloqueo activos, principalmente en el occidente del territorio nacional.

La escalada de las protestas se produce luego de que la Central Obrera Boliviana (COB) convocara a radicalizar las medidas de presión tras abandonar el diálogo con el Gobierno, que propuso flexibilizar algunos aspectos del decreto, pero no su eliminación total, como exige el sector movilizado.

El departamento de La Paz se mantiene como el epicentro del conflicto, con más de 20 puntos de bloqueo, casi la mitad del total nacional. Los cortes se concentran en rutas estratégicas hacia el Altiplano y la frontera, como Desaguadero (Puente Katari, Laja), Copacabana (Tiquina, La Cumbre) y las salidas desde El Alto hacia el interior del país, en sectores como Konani y Calamarca.

En Cochabamba, el cerco se ha intensificado en puntos críticos del eje troncal como Sayari, Pongo y Quillacollo, lo que impide la conexión fluida con el occidente y refuerza el aislamiento del departamento.

Oruro registra al menos nueve bloqueos, principalmente en Caracollo, considerado un nudo vital de distribución vial, además de Villa Puente y el cruce Huanuni. En Potosí, los cortes se concentran en Chorillos y en rutas hacia el sur, afectando la conexión con Sucre y Tarija.

En el oriente, Santa Cruz presenta cuatro puntos de bloqueo en zonas estratégicas como Puente Yapacaní, San Julián y Ascensión de Guarayos, afectando las rutas hacia el Beni y la carretera nueva a Cochabamba. Por su parte, en Beni, el principal punto de conflicto se ubica en el Puente Yucumo, que mantiene aislada a la región amazónica.

Ante este panorama, las terminales terrestres de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz ratificaron la suspensión de salidas interdepartamentales, con el objetivo de resguardar la seguridad de pasajeros y transportistas.

La situación ya comienza a impactar de forma directa en el aparato productivo, el comercio, el turismo y la movilidad cotidiana de miles de personas que dependen de las carreteras para trabajar, estudiar o acceder a servicios públicos.

Mientras el Gobierno insiste en retomar el diálogo y plantea ajustes al decreto, la COB mantiene su postura de exigir la anulación total del DS 5503, prolongando un conflicto que mantiene al país fragmentado por piquetes y bloqueos en sus principales vías de integración.

Manténganse informado a través de los reportes oficiales de la ABC y la página web: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

Mira la programación en Red Uno Play