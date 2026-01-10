TEMAS DE HOY:
¡Atención! ¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este sábado 10 de enero en Bolivia?

La cotización del dólar en el mercado informal mostró un ajuste este sábado, según portales especializados que siguen el tipo de cambio paralelo.

Charles Muñoz Flores

10/01/2026 8:03

Así amaneció el dólar paralelo en Bolivia este 10 de enero. FOTO: RRSS.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El dólar estadounidense se cotiza este sábado 10 de enero de 2026 en el mercado paralelo a Bs 9,36 para la venta y Bs 9,63 para la compra, según datos del portal especializado dolarboliviahoy.com.

La cotización refleja una leve variación a la baja en comparación con la jornada anterior. El viernes, la divisa estadounidense se ubicaba en Bs 9,60 para la venta, mientras que este sábado descendió 24 centavos.

En cuanto al precio de compra, también se registró un ajuste. El viernes el dólar paralelo se situaba en Bs 9,63, y este sábado se cotizó a Bs 9,63, de acuerdo con el mismo reporte.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza la información cada 15 minutos, informó que el dólar blue boliviano se cotiza este sábado en Bs 9,63 para la compra y Bs 9,63 para la venta, mostrando una tendencia similar en el mercado informal.

Las fluctuaciones del dólar paralelo continúan siendo observadas con atención por comerciantes, viajeros y ciudadanos, en un contexto marcado por la demanda de divisas y la expectativa sobre la evolución del mercado cambiario en el país.

