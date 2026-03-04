Senado fiscalizará el proceso de resarcimiento de YPFB por daños de la gasolina

La senadora Paola López, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se pronunció sobre la plataforma digital habilitada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para registrar y evaluar los daños ocasionados presuntamente por la gasolina , principalmente en el departamento de Santa Cruz.

En entrevista con el programa El Mañanero, la legisladora señaló que desde el Senado “se ve con buenos ojos” la implementación de este sistema.

“Desde el Senado vemos con buenos ojos el admitir una contingencia que está pasando, algo terrible que le está pasando a los usuarios, sobre todo en el departamento de Santa Cruz. Estamos en constante comunicación con el Ejecutivo para plantear soluciones”, afirmó.

López explicó que el Parlamento ejercerá sus atribuciones de fiscalización a través de peticiones de informe escrito y oral, con el objetivo de conocer cómo se canalizarán, registrarán y evaluarán los reclamos de los propietarios de vehículos.

Indicó que se debe garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera transparente y evitar que personas intenten aprovechar la situación para generar un mayor daño económico al Estado.

“Necesitamos cuidar el dinero de los bolivianos y no permitir que se aprovechen de este momento”, sostuvo.

Plataforma para el resarcimiento

La plataforma, según se informó, permitirá un proceso ágil, técnico y transparente, con validación de datos oficiales y evaluación por peritos para determinar el grado de daño en los motorizados.

Además, busca reducir tiempos y costos operativos mediante un sistema digital estandarizado, ofreciendo compensaciones más rápidas en casos leves y control institucional para proteger a los usuarios.

Los afectados pueden iniciar su trámite mediante la línea de WhatsApp 721-50600 o a través del centro de atención 5085-0088, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 22:00.

El cronograma de registro se realizará por etapas según la terminación de la placa del motorizado:

Placas del 1 al 5: del 3 al 8 de marzo.

Placas del 6 al 0: del 9 al 15 de marzo.

Rezagados: del 16 al 31 de marzo.

Entre los requisitos se solicita RUA, cédula de identidad, número de celular, SOAT vigente, cuenta bancaria, detalles documentados de los daños (facturas, fotografías, informes técnicos, videos), además de una declaración jurada y finiquito de liquidación.

Respecto a las persistentes filas en estaciones de servicio, la senadora señaló que existen reuniones permanentes con el Ejecutivo para priorizar la atención a Santa Cruz, considerado el departamento más afectado.

Mencionó que el Gobierno tomó decisiones como solicitar apoyo militar y aumentar aditivos a la gasolina, medidas que —según indicó— buscan estabilizar el suministro en el menor tiempo posible.

Finalmente, López afirmó que el Parlamento será “más activo en la fiscalización de las nuevas autoridades” y remarcó que YPFB debe adoptar decisiones técnicas para recuperar la estabilidad del sector hidrocarburífero.

