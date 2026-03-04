¿Qué revela el informe preliminar? Detalles del caso de la madre y sus cinco hijos hallados sin vida, en Sacaba

Una tragedia conmociona a Sacaba, en el departamento de Cochabamba, luego de que se reportara el hallazgo sin vida de una mujer y sus cinco hijos en una vivienda de la zona Inca Rancho.

Según el reporte policial preliminar, todo se descubrió minutos antes de las 20:00, cuando el padre de familia, de 33 años, se contactó con la Policía solicitando ayuda tras encontrar a su esposa y a sus cinco hijos aparentemente sin vida.

Primera intervención

Personal de Radiopatrullas acudió al lugar y realizó la primera verificación, confirmando que los ocupantes de la vivienda no presentaban signos vitales. Posteriormente, se convocó a las unidades especializadas para iniciar las investigaciones correspondientes.

El padre logró identificar a los miembros de su familia: la madre, de 31 años; los hijos: Noelia (9), Estrella (7), Rodrigo (5), César (2) y una bebé de tres meses.

Hipótesis preliminar

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía, inició el proceso investigativo. De manera preliminar, se estableció la hipótesis de que la mujer habría suministrado sustancias tóxicas a sus hijos y posteriormente se habría quitado la vida.

No obstante, las autoridades indicaron que el caso continúa en etapa de investigación y que se aguardan los resultados de las pericias forenses para confirmar las causas exactas de las muertes.

El hecho ha generado profunda consternación en la población cochabambina. Si usted o alguien que conoce atraviesa una situación de crisis emocional, es importante buscar ayuda profesional y apoyo inmediato en los servicios de salud más cercanos.

